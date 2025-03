Djokovic neemt eerste horde op tennistoernooi Miami

MIAMI (ANP) - Novak Djokovic heeft zijn eerste partij gewonnen op het masterstoernooi van Miami. De 37-jarige Serviër, als vierde geplaatst in Miami, versloeg in de tweede ronde op het tennistoernooi in Florida Rinky Hijikata uit Australië in twee sets: 6-0 7-6 (1).

Djokovic werd op het toernooi van Indian Wells verrassend in de tweede ronde uitgeschakeld door Botic van de Zandschulp. De 24-voudig grandslamwinnaar moest op de Australian Open in de halve finale opgeven met een hamstringblessure. Hij maakte daarna zijn rentree op het toernooi van Doha in februari, waar hij meteen verloor van Matteo Berrettini uit Italië.

Tegen Hijikata won Djokovic zeven games op rij. In de tweede set wist de Australiër langer in de buurt van de Servische nummer 5 van de wereldranglijst te blijven, maar in de tiebreak was hij kansloos.

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen Camilo Ugo Carabelli uit Argentinië.