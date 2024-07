Gouden estafettezwemsters op Spelen meteen uitgeschakeld

PARIJS (ANP) - De estafettezwemsters op de 4x100 meter vrije slag zijn na hun wereldtitel van februari in de voorronde van de Spelen van Parijs al uitgeschakeld. Tessa Giele, Kim Busch, Sam van Nunen en wereldkampioene Marrit Steenbergen zwommen de negende tijd (3.36,78), terwijl de beste acht doorgingen.

Steenbergen, Busch, Janna van Kooten en Kira Toussaint werden in februari in Doha in een zwak deelnemersveld verrassend wereldkampioen. Hun 3.36,61 was toen al duidelijk langzamer dan de 3.35,41 waarmee de ploeg een jaar eerder als zesde eindigde op de WK in Japan.