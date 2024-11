Haarhuis haat tweede plek maar is blij met eerste Davis Cup-plak

MALAGA (ANP) - Captain Paul Haarhuis heeft een hekel aan zilveren medailles. Toch was de oud-prof blij met zijn eerste podiumplaats ooit in de Davis Cup. De Nederlandse tennissers verloren in Málaga in de finale met 2-0 van het Italië van Jannik Sinner.

"Ik denk niet dat ik een liefdesrelatie heb met de tweede plaats. Ik heb een haatrelatie met de tweede plek. Ondanks dat ik ongelooflijk trots ben op deze week en de jongens, voelt het nu rot, snap je? Vrijdagavond waren we hier al. We hadden naar huis kunnen gaan en hetzelfde resultaat behaald", zei Haarhuis op de persconferentie.

"Dus als je in die positie zit om de beker te winnen, dan voelt het niet goed. Nee, maar morgen of vanavond later, zal ik heel trots zijn op wat we hebben gedaan. Het was de allereerste keer dat we in de finale stonden en ik heb mijn eerste medaille ooit in de Davis Cup gewonnen. Dus ik ben heel trots op de jongens dat ze me iets hebben gegeven wat ik nog nooit heb ontvangen." Als speler was het altijd de grote wens van Haarhuis om ooit de Davis Cup te winnen.

'Drie fouten'

Tallon Griekspoor slaagde er niet in te stunten tegen Sinner, de beste speler van dit moment. Het werd uiteindelijk 7-6 (2) 6-2. "Ik had geen andere optie dan een wedstrijd op hoog niveau te spelen. Als je een kans wilt maken tegen Jannik in deze vorm en met dit vertrouwen, dan moet je ongelooflijk goed spelen. Ik heb mijn best gedaan en ik had het gevoel dat ik het hem in de eerste set en in het begin van de tweede set lastig heb kunnen maken", zei Griekspoor.

"Ik heb net gehoord dat ik maar drie onnodige fouten heb gemaakt in de eerste set, wat best goed is, denk ik. Maar toch de set heb verloren. Ik moet het de volgende keer nóg beter doen. Hij verdient het allemaal en was gewoon te goed vandaag."