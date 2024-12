Handbalsters missen halve finale EK na verlies tegen Denemarken

WENEN (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn er niet in geslaagd de halve finales van het EK te bereiken. Drievoudig Europees kampioen Denemarken was in Wenen met 30-26 te sterk voor het team van bondscoach Henrik Signell. Halverwege leidde Denemarken met 15-13, mede door goed keeperswerk van Anna Kristensen. Na rust liep Denemarken uit naar een voorsprong van 6 punten, waarna de zege niet meer in gevaar kwam.

Denemarken was afgelopen zomer in de kwartfinales van de Olympische Spelen ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland, dat als nummer 3 tegen Zweden nog wel speelt om de plaatsen vijf en zes.