Hondema zevende in finale verspringen op WK in Tokio

TOKIO (ANP) - Pauline Hondema is op de WK atletiek in Tokio als zevende geëindigd bij verspringen. De 25-jarige atlete kwam in de finale tot 6,60. Olympisch kampioene Tara Davis-Woodhall veroverde het goud met een sprong van 7,13 meter.

Hondema haalde al in haar eerste sprong de 6,60. Ze stond er even derde mee, maar wist zich daarna niet te verbeteren. Anderen sprongen wel verder in latere beurten.

De Assendelftse pakte eerder dit jaar het Nederlands record af van sprintster Dafne Schippers, die sinds 2014 het record in handen had met 6,78 meter. Hondema sprong bij wedstrijden in Kortrijk 6,91 meter. Ze maakte vorig jaar in Parijs haar olympische debuut, maar haalde daar de finale niet. Op de WK van 2023 in Boedapest miste ze ook de finale, op slechts 1 centimeter.