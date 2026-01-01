Steeds meer mensen in je omgeving leven in de spanning van kanker
. Of lijkt dat maar zo? Het aantal mensen met kanker neemt toe – maar vooral omdat we ouder worden, beter zoeken en mensen langer met kanker leven.
Krijgen echt meer mensen kanker?
In Nederland is de kans om in de loop van je leven kanker te krijgen de afgelopen decennia gestegen van ongeveer één op drie naar ongeveer één op twee
mensen. Dat lijkt dramatisch
, maar heeft veel te maken met het simpele feit dat we gemiddeld ouder worden en kanker vooral een ziekte van de latere leeftijd is.
Waar vroeger meer mensen op jongere leeftijd stierven aan infecties of hart- en vaatziekten, bereiken nu veel meer mensen de leeftijd waarop cellen de tijd krijgen om fout te gaan. Tegelijkertijd zijn screeningprogramma’s voor borst‑, darm‑ en baarmoederhalskanker en betere diagnostiek belangrijker geworden, waardoor tumoren eerder én vaker worden gevonden dan pakweg dertig jaar geleden. (Why Does Cancer Risk Increase As We Get Older?)
Het gevoel dat je in elke vriendenkring wel meerdere mensen met kanker kent, wordt nog versterkt doordat behandelingen verbeteren en de overleving toeneemt. Er leven steeds meer mensen “met en na kanker”: zij blijven deel uitmaken van werk, familie en sociale kring, in plaats van dat de op ziekte snel dodelijk afloopt zoals vroeger vaker het geval was.iknl+1
Wel is er zorg over een duidelijke stijging bij jongvolwassenen
, waar onder meer darmen, borst en bepaalde bloedkankers
vaker worden gezien. Onderzoekers kijken naar leefstijl (overgewicht, weinig bewegen, voeding, alcohol), milieu en vroege opsporing, maar één simpele boosdoener is nog niet aangewezen. (Jonge mensen krijgen vaker kanker)
De ongemakkelijke kern is dat je intuïtie klopt: kanker komt vaker voor én je ziet het vaker om je heen. Dat is deels slecht nieuws, maar tegelijk een signaal dat preventie – stoppen met roken, minder alcohol, gezond gewicht, bescherming tegen de zon
– nog steeds de meest onderschatte vorm van kankerbestrijding is. (Half of Netherlands residents will eventually be diagnosed with cancer)