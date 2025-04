Keniaan Biwott en Ethiopische Hirpa winnen marathon Parijs

PARIJS (ANP) - De marathon van Parijs is bij de mannen gewonnen door Benard Biwott. De 22-jarige Keniaan klokte 2.05.25, een persoonlijk record.

Het was voor Biwott zijn tweede deelname aan een marathon. Bij zijn debuut in Frankfurt won hij vorig jaar oktober eveneens. In Parijs was het zilver voor Ibrahim Hassan uit Djibouti. Sila Kiptoo, landgenoot van Biwott, werd derde.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Ethiopische Bedatu Hirpa, in een tijd van 2.20.45. Daarmee was ze net iets sneller dan haar landgenote Dera Dida. De Keniaanse Angela Tanui finishte als derde.