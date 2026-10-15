Lavreysen onder de indruk van 22e WK-goud op de baan

SHANGHAI (ANP) - Harrie Lavreysen is zelf ook onder de indruk van zijn 22e wereldtitel in het baanwielrennen. "Als ik dat hoor, denk ik: dat slaat nergens op", reageerde de vijfvoudig olympisch kampioen voor de camera van de NOS op zijn vijfde WK-goud op de keirin. Daarmee nam hij dat record over van de Britse legende Chris Hoy. "Heerlijk", aldus de 29-jarige Brabander met een brede lach.

Woensdag prolongeerde Lavreysen in Shanghai al de wereldtitel met de teamsprinters. Een volgende gouden medaille doet nog wel degelijk wat met Lavreysen. "Ik genoot gisteren heel hard na de teamsprint. Ik moest me vanochtend wel echt opladen voor het keirintoernooi, maar gedurende de dag kreeg ik veel zin. Voor de finale was ik wel heel zenuwachtig, omdat de Japanners er snel uitzagen vandaag. Dat maakt de winst extra mooi."

Lavreysen zat in de finale lang aan de buitenkant. "Normaal is dat een beginnersfout. Een halve ronde voor het einde dacht ik ook dat het klaar was, maar ik lag nog steeds eerste. Dit is wel heel lekker."