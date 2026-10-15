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Onbekende drones gesignaleerd boven Eemshaven in Groningen

Samenleving
door anp
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EEMSHAVEN (ANP) - Het afgelopen weekend en dinsdagavond vlogen er onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen, bevestigt een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports na berichtgeving van RTV Noord.
De beveiliging van meerdere bedrijven sloeg alarm toen ze drones boven de haven zagen vliegen. "Zij checkten eerst bij Seaports of de drones bij ons horen", vertelt de woordvoerder, "maar dat waren wij niet."
Je hebt een vergunning nodig om boven het havengebied te vliegen. Daarom hebben de bedrijven het incident bij de politie gemeld, die de drones vervolgens zelf ook hebben geconstateerd. Een van de meldingen ging over een grote drone waar kleinere andere drones uit zouden zijn gekomen.
Het is niet bekend of het om buitenlandse drones gaat. De politie doet onderzoek naar de zaak.
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