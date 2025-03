Mondiale skibond FIS schorst vijf Noren in springpakkenrel

TRONDHEIM (ANP/DPA) - De mondiale skifederatie FIS heeft in het schandaal rond gemanipuleerde skipakken de Noorse skispringers Marius Lindvik en Johann André Forfang en drie stafleden van de Noorse ploeg geschorst. De bond heeft alle pakken van de Noorse ploeg in beslag genomen voor onderzoek.

Bondscoach Magnus Brevik en hoofd materiaal Adrian Livelten hebben inmiddels bekend dat ze met de pakken hebben gesjoemeld om de luchtweerstand verder terug te brengen en nog verdere sprongen mogelijk te maken. De Noorse bond heeft de twee uit hun functie gezet. Assistent-coach Thomas Lobben is ook verdachte in het onderzoek dat de FIS gaat uitvoeren.

Lindvik en Forfang werden dit weekend al gediskwalificeerd op de WK in Trondheim. Lindvik is een grote naam in het schansspringen. Hij veroverde op de Winterspelen van 2022 in Beijing goud op de grote schans. In Trondheim won hij vorige week goud op de kleine schans. Hij moest de behaalde zilveren medaille van de grote schans inleveren.

"De FIS heeft voorlopig twee atleten en drie Noorse teamfunctionarissen geschorst die worden onderzocht vanwege hun vermeende betrokkenheid bij illegale manipulatie van uitrusting", aldus de mondiale bond in een verklaring.