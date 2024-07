Murray kiest bij afscheid op Spelen vermoedelijk voor dubbelspel

PARIJS (ANP/RTR) - Tennisser Andy Murray doet bij zijn afscheidstournee op de Olympische Spelen vermoedelijk alleen mee aan het dubbelspel. Zijn fitheid laat het, zoals het er nu uitziet, niet toe om ook in het enkelspel in actie te komen.

De 37-jarige Murray, die dinsdag bekendmaakte na de Spelen zijn loopbaan te beëindigen, liet zich eind juni opereren en sloeg op Wimbledon het enkelspel ook over.

"Mijn rug is nog steeds niet perfect en het spelen van twee wedstrijden op een dag is niet ideaal", aldus Murray, tweevoudig olympisch kampioen. "Ik moet de beslissing nog nemen, maar de keuze voor het dubbelspel is voor ons de meest realistische kans om een medaille te winnen."