Onderzoek: topsporters ervaren stress door onzeker inkomen

ARNHEM (ANP) - Een meerderheid van de topsporters ervaart stress door de onzekerheid over hun inkomen. Bij drie op de tien heeft dat een negatief effect op hun prestaties, melden de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter op basis van een enquête onder ruim een kwart van de sporters met een topsportstatus (189 van de 709). De sportersorganisaties vragen om een stabieler inkomen waarbij minder wordt gekeken naar één of twee specifieke prestaties.

"Het gaat niet om een hoger inkomen, maar om een breder, stabieler en eerlijker systeem, dat recht doet aan het beroep topsporter. Daarnaast is het van belang dat topsporters richting de toekomst meer zekerheid krijgen, met ruimte voor pensioensopbouw, maatschappelijke ontwikkeling en het afschaffen van de bijverdiengrens", zegt Josine Koning, voorzitter van de Atletencommissie, in een persbericht.

Door die bijverdiengrens wordt bij sporters die meer verdienen dan een bepaald bedrag, elke euro daarboven in mindering gebracht op hun stipendium. "Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat dit hen beperkt. Topsporters moeten daardoor na hun topsportcarrière op nul beginnen, terwijl ze weten dat hun topsportcarrière tijdelijk is", staat in het persbericht.

"Dit komt volledig overeen met ons beeld", reageert André Cats, directeur topsport bij NOC*NSF. "De onzekerheid over hun inkomen legt te veel extra prestatiedruk op hen. Topsport moet een beroep worden met een stabiele, financiële basis waar topsporters op kunnen rekenen. Dit rapport laat zien dat de urgentie groot is, daarom heeft het voor ons hoge prioriteit om hierin echt stappen te gaan zetten." De sportkoepel zegt in gesprek te zijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de sportersorganisaties over een ander beloningssysteem.