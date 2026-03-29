Motorcrosser Herlings ziet Coenen uitlopen in GP Zwitserland

FRAUENFELD (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij de Grote Prijs van Zwitserland verder achterop geraakt op zijn concurrent Lucas Coenen uit België. Beide coureurs finishten door motorpech niet in de eerste manche in het Zwitserse Frauenfeld, maar Coenen won de tweede manche, waarin Herlings derde werd.

De zege in de Grote Prijs ging naar de Fransman Tom Vialle, die de eerste manche had gewonnen. Zijn landgenoot Maxime Renaux werd tweede en Tim Gajser uit Slovenië derde. Kay de Wolf eindigde na een vijfde en vierde plaats als vierde.

In het WK leidt Coenen met 136 punten. Vialle heeft 129 punten en Herlings staat derde met 124 punten.