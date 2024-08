Turnicoon Biles pakt op de meerkamp zesde olympisch goud

PARIJS (ANP) - Simone Biles heeft haar status als turnicoon waargemaakt op de Olympische Spelen van Parijs. Nadat ze dinsdag met het team van de Verenigde Staten al de landenfinale had gewonnen, was ze ook in de meerkampfinale de beste. Na haar vier gouden medailles op de Spelen van Rio in 2016 staat de teller nu op zes keer goud. Komend weekeinde volgen nog toestelfinales in de Arena Bercy.

Biles had een foutje op brug, maar kwam toch tot een score van 59,131. Daarmee hield ze de Braziliaanse Rebeca Andrade (57,932) ruim een punt achter zich. Het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee, de winnares van de meerkamp op de Spelen van Tokio: 56,465.

Naomi Visser eindigde met een score van 53,965 als tiende.