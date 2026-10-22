Je volwassen kind trekt weer bij je in, je schoonzoon blijft na een scheiding bij je wonen of je ex komt terug om de woonlasten te delen. Voor je AOW maakt het veel uit wie er bij je woont. Bij de een houd je je AOW voor alleenstaanden, bij de ander kan de SVB je bijna €500 netto per maand korten.

Op dinsdag 20 oktober verschenen het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2027 en de uitvoeringstoets van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Volgens De Dagelijkse Standaard wil het kabinet daarmee per 1 januari 2027 in de wet vastleggen wat de SVB nu al doet bij schoonfamilie in de AIO-aanvulling en bij ex-partners. Hoe de AOW zich verhoudt tot het staatspensioen in onze buurlanden, lees je in Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand. Dit stuk gaat over iets anders: met wie kun je samenwonen zonder dat je AOW daalt?

Het verschil is €497 per maand

Een ongehuwde AOW'er die als alleenstaande geldt, krijgt sinds 1 juli 2026 een volledige AOW van €1.662,16 bruto. Met loonheffingskorting is dat €1.581,55 netto per maand. Ziet de SVB je als samenwonend, dan krijg je €1.139,39 bruto, ofwel €1.084,13 netto. Volgens De Dagelijkse Standaard scheelt dat €522,77 bruto en €497,42 netto per maand.

Een trouwboekje heeft de SVB niet nodig. De vraag is of je met iemand een gezamenlijke huishouding voert. Volgens de SVB is dat zo als twee mensen van 18 jaar of ouder samenwonen en allebei regelmatig bijdragen aan het huishouden, met geld of met taken als koken en boodschappen doen.

Je eigen kind kost je geen AOW, je schoonkind mogelijk wel.

Zo kijkt de SVB per huisgenoot

In de AOW zijn alleen bloedverwanten in de eerste graad uitgezonderd, blijkt uit de beleidsregels van de SVB. Per situatie pakt dat zo uit:

Eigen volwassen kind of stiefkind: woon je als ongehuwde AOW'er met hem of haar samen, dan houd je je AOW voor alleenstaanden. Daar verandert in 2027 niets aan.

woon je als ongehuwde AOW'er met hem of haar samen, dan houd je je AOW voor alleenstaanden. Daar verandert in 2027 niets aan. Je vader of moeder: ook dan houd je in principe het bedrag voor een alleenstaande, schrijft Langer Thuis in Huis.

ook dan houd je in principe het bedrag voor een alleenstaande, schrijft Langer Thuis in Huis. Schoonzoon, schoondochter of schoonouder: voer je met een ongehuwd schoonkind of een schoonouder een gezamenlijke huishouding en woont er verder niemand van 18 jaar of ouder in huis, dan telt die persoon bij de SVB als partner. Je AOW daalt dan naar het bedrag voor samenwonenden.

voer je met een ongehuwd schoonkind of een schoonouder een gezamenlijke huishouding en woont er verder niemand van 18 jaar of ouder in huis, dan telt die persoon bij de SVB als partner. Je AOW daalt dan naar het bedrag voor samenwonenden. Broer of zus: dit hangt af van hoe jullie het huishouden voeren. De SVB geeft zelf het voorbeeld van Anna, die AOW krijgt en met haar broer Rob woont. Ze delen de kosten, maken allebei schoon en doen elke week boodschappen. Dat is een gezamenlijke huishouding.

dit hangt af van hoe jullie het huishouden voeren. De SVB geeft zelf het voorbeeld van Anna, die AOW krijgt en met haar broer Rob woont. Ze delen de kosten, maken allebei schoon en doen elke week boodschappen. Dat is een gezamenlijke huishouding. Volwassen kleinkind: volgens ANBO-PCOB heeft samenwonen met een meerderjarig kleinkind wel gevolgen, omdat de uitzondering hier niet geldt.

volgens ANBO-PCOB heeft samenwonen met een meerderjarig kleinkind wel gevolgen, omdat de uitzondering hier niet geldt. Ex-partner: hier komt per 2027 een grens van twee jaar in de wet (zie hieronder).

In de bijstand telt een schoonkind niet mee, in de AOW wel

Dat verschil komt doordat de bijstand en de SVB-regelingen andere wetten volgen. In de Participatiewet staat al jaren dat aanverwanten in de eerste graad, zoals een schoonkind, nooit als partner gelden. Het wetsvoorstel legt nu vast dat de SVB schoonfamilie in de AIO-aanvulling ook zo behandelt.

Voor de AOW komt die uitzondering er niet. Dat schrijft de regering in de memorie van toelichting die op 20 oktober verscheen, meldt De Dagelijkse Standaard. Woon je na het overlijden of de scheiding van je kind samen met je schoonkind, dan blijft het risico op de lagere AOW dus bestaan.

Voor je ex komt de grens van twee jaar in de wet

In de AOW en de Algemene nabestaandenwet (Anw) staat nu dat de SVB altijd een gezamenlijke huishouding aanneemt als je samenwoont met iemand met wie je getrouwd bent geweest. Een tijdslimiet staat er niet in. In haar beleidsregels hield de SVB wel een grens van twee jaar aan.

Die grens komt nu in de wet. Stemt het parlement in, dan geldt het volgende. Was je in de twee jaar vóór je AOW- of Anw-aanvraag getrouwd of geregistreerd partner en wonen jullie in hetzelfde huis, dan neemt de SVB altijd een gezamenlijke huishouding aan. Dat geldt ook als jullie gescheiden rekeningen hebben. Ligt de scheiding langer dan twee jaar terug, dan kijkt de SVB of jullie echt voor elkaar zorgen. Hebben jullie samen een kind, dan gaat de SVB toch altijd uit van een gezamenlijke huishouding.

Wat je nu kunt doen