Van Klinken koestert zilver, maar is niet 'door het dolle heen'

TOKIO (ANP) - Jorinde van Klinken vond het zelf ook wat raar om te zeggen, maar het kostte haar "energie" om blij te zijn met haar zilveren medaille bij het discuswerpen op de WK in Tokio. Dat zei de 25-jarige atlete uit Assen na afloop van de finale in de catacomben van het Japan National Stadium. "Zilver is natuurlijk megamooi en het zegt ook veel dat een Nederlandse vrouw dit nog nooit heeft gehaald op een WK, maar voor mijn gevoel zat er nog meer in."

Van Klinken nam wel uitgebreid de tijd om haar medaille te vieren. Ze liep een ereronde met de Nederlandse vlag en omhelsde haar coach en vader. "Dit is wel het mooiste moment van het jaar. Ik vind het fantastisch dat iedereen in zijn beste vorm is en het dan uit te vechten met elkaar is het mooie van de atletiek. Hier staan, lekker werpen en proberen er alles uit te halen is voor mij het grote geluk. Misschien ook dat ik daarom niet door het dolle heen ben."