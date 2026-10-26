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Verstappen ergert zich aan storingen op boordradio Red Bull

Sport
door anp
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AUSTIN (ANP) - Max Verstappen ondervindt dit seizoen tijdens de races in de Formule 1 veel hinder van storingen op de boordradio. Ook in de Grote Prijs van de Verenigde Staten hoorde hij af en toe niet wat er vanuit de teamleiding van Red Bull in de pitstraat werd gezegd tegen de Nederlander.
"Het is al vaker gebeurd, ik weet niet eens hoe vaak. Het is een ramp en zeer frustrerend", zei Verstappen in de persconferentie van de FIA na de race in Austin. "Misschien moeten we maar gaan communiceren in gebarentaal, dat is waarschijnlijk nog goedkoper ook", grapte hij.
Verstappen eindigde als derde in Austin en bezet in het wereldkampioenschap de vierde plaats. Zijn achterstand in punten op WK-leider Kimi Antonelli is inmiddels zo groot, dat de viervoudig wereldkampioen dit seizoen definitief geen kans meer maakt op de wereldtitel.
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