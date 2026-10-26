Elke maand maken de huurders aan de Nieuwstad in Arnhem braaf hun huur over
naar Emile Ratelband (77). Antwoord op prangende vragen krijgen ze niet, ook niet na een
vonnis van de rechter. Nu ligt er beslag op de panden en gaan ze mogelijk onder
de hamer. Wat betekent een veiling
voor zijn huurders?
Mogen de
huurders blijven als de panden worden geveild?
Meestal wel. In de wet geldt: koop breekt geen huur. Wie een
verhuurde woning koopt, wordt de nieuwe verhuurder en neemt het
huurcontract over. “Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw verhuurder.
Uw huurcontract verandert niet”, schrijft het Juridisch
Loket
.
Dat geldt in beginsel ook voor een koper op een executieveiling, een
gedwongen verkoop om een schuld te innen. De uitzondering is een bank
met een hypotheek op het pand. Staat in de hypotheekakte een huurbeding,
de afspraak dat de eigenaar niet zonder toestemming van de bank mag
verhuren, en is het huurcontract later getekend dan de hypotheek, dan
kan de bank de huur na een veiling laten vervallen. Ook dan moet eerst
de rechter toestemming geven, schrijft notaris John Wijnmaalen van
advocatenkantoor Dirkzwager.
In Arnhem legden de huurders zelf beslag, via de deurwaarder. Of er
een hypotheek op de panden rust, is niet bekend.
“Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw verhuurder. Uw huurcontract verandert niet.”
Hoe kwam het zover?
Ratelband bezit de panden aan de Nieuwstad sinds 1984. Afgelopen
zomer liep het energiecontract van de bewoners af en dreigden ze zonder
gas en stroom te komen zitten. Drie huurders stapten naar de rechter en
kregen in juli gelijk in een kort geding, een snelle procedure voor
spoedzaken.
De deurwaarder droeg Ratelband daarna op de energievoorziening te
regelen, maar een reactie bleef uit, meldt
De Gelderlander
. Vorige week legde deurwaarder Jeroen Alkemade
beslag op de panden. In de stukken bij het Kadaster staat Ratelband nu
omschreven als iemand zonder “bekende woon- of verblijfplaats”.
Reageert hij ook nu niet, dan kunnen de panden gedwongen worden
verkocht. Wanneer dat zou gebeuren, is niet bekend. Of Ratelband van het
beslag weet, ook niet.
De huur gaat intussen elke maand naar zijn rekening en komt nooit
terug, zegt een bewindvoerder volgens Panorama.
Waar is Ratelband?
Dat weet ook zijn familie niet. De Thaise immigratiedienst meldde dit
weekend dat hij Thailand eind 2025 verliet, over
land richting Laos
. Via zijn voormalige advocaat Carlo Liefting liet
hij weten dat het goed met hem gaat en dat hij met rust gelaten wil
worden. Zijn dochter Minou zegt hem nog altijd niet zelf te hebben
gesproken.
Een reactie van Ratelband op het beslag is er niet.
Mag je
de huur stoppen als je verhuurder niet reageert?
Nee. Ook als je bij de Huurcommissie een huurverlaging vraagt omdat
de verhuurder ernstige gebreken laat liggen, betaal je de huur tijdens
de procedure door
. Krijg je gelijk, dan geldt de lagere huur tot de
verhuurder het gebrek heeft gerepareerd.
Mag de nieuwe eigenaar
je eruit zetten?
Niet zomaar. Een vast huurcontract mag de verhuurder alleen opzeggen
om een reden die in de wet staat, zoals huurachterstand of overlast.
Heeft hij de woning net gekocht, dan mag hij de eerste drie jaar niet
opzeggen omdat hij er zelf wil wonen, schrijft het Juridisch Loket.
Een clausule in je contract dat je bij verkoop moet vertrekken, is
ongeldig, zegt de Woonbond. Zo’n afspraak geldt dus niet, ook als je hem
hebt getekend. Nu particuliere
verhuurders hun woningen verkopen
, speelt die vraag niet alleen in
Arnhem.
Wat je doet als
je verhuurder onbereikbaar is
- Meld elk probleem schriftelijk, per mail of aangetekende brief, met
een redelijke termijn. Het Juridisch Loket heeft daar een voorbeeldbrief
voor.
- Bewaar betaalbewijzen van de huur, de brieven en eventuele foto’s
van het gebrek.
- Laat je bij ernstige gebreken, zoals een kapotte verwarming of te
weinig warm water, de huur tijdelijk verlagen via de Huurcommissie.
- Dreig je zonder gas, stroom of verwarming te komen zitten, dan kun
je net als de Arnhemse huurders een kort geding beginnen.
- Krijg je post over beslag of een veiling, teken dan niets over
vertrek. Je huurcontract loopt in de regel door; vraag gratis advies bij
het Juridisch Loket.
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