Elke maand maken de huurders aan de Nieuwstad in Arnhem braaf hun huur over naar Emile Ratelband (77). Antwoord op prangende vragen krijgen ze niet, ook niet na een vonnis van de rechter. Nu ligt er beslag op de panden en gaan ze mogelijk onder de hamer. Wat betekent een veiling voor zijn huurders?

Mogen de huurders blijven als de panden worden geveild?

Meestal wel. In de wet geldt: koop breekt geen huur. Wie een verhuurde woning koopt, wordt de nieuwe verhuurder en neemt het huurcontract over. “Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw verhuurder. Uw huurcontract verandert niet”, schrijft het Juridisch Loket

Dat geldt in beginsel ook voor een koper op een executieveiling, een gedwongen verkoop om een schuld te innen. De uitzondering is een bank met een hypotheek op het pand. Staat in de hypotheekakte een huurbeding, de afspraak dat de eigenaar niet zonder toestemming van de bank mag verhuren, en is het huurcontract later getekend dan de hypotheek, dan kan de bank de huur na een veiling laten vervallen. Ook dan moet eerst de rechter toestemming geven, schrijft notaris John Wijnmaalen van advocatenkantoor Dirkzwager.

In Arnhem legden de huurders zelf beslag, via de deurwaarder. Of er een hypotheek op de panden rust, is niet bekend.

“Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw verhuurder. Uw huurcontract verandert niet.”

Hoe kwam het zover?

Ratelband bezit de panden aan de Nieuwstad sinds 1984. Afgelopen zomer liep het energiecontract van de bewoners af en dreigden ze zonder gas en stroom te komen zitten. Drie huurders stapten naar de rechter en kregen in juli gelijk in een kort geding, een snelle procedure voor spoedzaken.

De deurwaarder droeg Ratelband daarna op de energievoorziening te regelen, maar een reactie bleef uit, meldt De Gelderlander . Vorige week legde deurwaarder Jeroen Alkemade beslag op de panden. In de stukken bij het Kadaster staat Ratelband nu omschreven als iemand zonder “bekende woon- of verblijfplaats”.

Reageert hij ook nu niet, dan kunnen de panden gedwongen worden verkocht. Wanneer dat zou gebeuren, is niet bekend. Of Ratelband van het beslag weet, ook niet.

De huur gaat intussen elke maand naar zijn rekening en komt nooit terug, zegt een bewindvoerder volgens Panorama.

Waar is Ratelband?

Dat weet ook zijn familie niet. De Thaise immigratiedienst meldde dit weekend dat hij Thailand eind 2025 verliet, over land richting Laos . Via zijn voormalige advocaat Carlo Liefting liet hij weten dat het goed met hem gaat en dat hij met rust gelaten wil worden. Zijn dochter Minou zegt hem nog altijd niet zelf te hebben gesproken.

Een reactie van Ratelband op het beslag is er niet.

Mag je de huur stoppen als je verhuurder niet reageert?

Nee. Ook als je bij de Huurcommissie een huurverlaging vraagt omdat de verhuurder ernstige gebreken laat liggen, betaal je de huur tijdens de procedure door . Krijg je gelijk, dan geldt de lagere huur tot de verhuurder het gebrek heeft gerepareerd.

Mag de nieuwe eigenaar je eruit zetten?

Niet zomaar. Een vast huurcontract mag de verhuurder alleen opzeggen om een reden die in de wet staat, zoals huurachterstand of overlast. Heeft hij de woning net gekocht, dan mag hij de eerste drie jaar niet opzeggen omdat hij er zelf wil wonen, schrijft het Juridisch Loket.

Een clausule in je contract dat je bij verkoop moet vertrekken, is ongeldig, zegt de Woonbond. Zo’n afspraak geldt dus niet, ook als je hem hebt getekend. Nu particuliere verhuurders hun woningen verkopen , speelt die vraag niet alleen in Arnhem.

Wat je doet als je verhuurder onbereikbaar is

Meld elk probleem schriftelijk, per mail of aangetekende brief, met een redelijke termijn. Het Juridisch Loket heeft daar een voorbeeldbrief voor.

Bewaar betaalbewijzen van de huur, de brieven en eventuele foto’s van het gebrek.

Laat je bij ernstige gebreken, zoals een kapotte verwarming of te weinig warm water, de huur tijdelijk verlagen via de Huurcommissie.

Dreig je zonder gas, stroom of verwarming te komen zitten, dan kun je net als de Arnhemse huurders een kort geding beginnen.

Krijg je post over beslag of een veiling, teken dan niets over vertrek. Je huurcontract loopt in de regel door; vraag gratis advies bij het Juridisch Loket.

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