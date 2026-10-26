Een computerstem waarschuwt voor verdachte betalingen en vraagt je op
1 te drukken. Daarna wil een “bankmedewerker” dat je een app installeert
en je bankpas tegen je telefoon houdt. Ben je in deze oplichterstruc gestonken, dan moet je bank het
gepinde geld
in principe binnen een werkdag terugstorten.
Met die AI-scam maakte een netwerk in drie weken zo’n 170 slachtoffers,
die samen ongeveer €380.000 kwijtraakten, meldt
de politie
. Op 6 oktober hield de politie twee mannen aan, van 23
uit Vaassen en 25 uit Ede. Ze blijven minstens 90 dagen vast.
Je bank
moet eerst betalen, ook bij grove nalatigheid
Het Europese Hof van Justitie bepaalde half oktober dat een bank een
niet-toegestane betaling meteen terugstort, uiterlijk aan het eind van
de volgende werkdag. Een vermoeden dat jij grof nalatig was, is geen
reden om dat te weigeren. De zaak draaide om een Poolse vrouw die via
een nepsite van haar bank €700 kwijtraakte.
Bij deze truc pinde een handlanger, jij niet. Opnames die een
oplichter zonder je toestemming doet, kunnen als niet-toegestaan gelden,
afhankelijk van de omstandigheden, schrijft Kassa. Maakte je zelf geld
over naar een “veilige rekening”, dan geldt de uitspraak niet
automatisch.
“Een bank mag slachtoffers van phishing niet langer met een beroep op grove nalatigheid hun geld terug weigeren.”
Dat schrijft ICT-jurist Arnoud Engelfriet op zijn blog Ius Mentis.
Achteraf mag de bank het geld terugvorderen, maar alleen als hij bewijst
dat je opzettelijk of grof nalatig handelde. Betaal je niet, dan moet de
bank naar de rechter. Alleen als de bank vermoedt dat je zelf bij de
fraude betrokken bent en dat schriftelijk meldt bij de autoriteiten, mag
hij wachten.
Nederlandse banken hebben nog niet gezegd wat ze gaan doen. De
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt dat banken
de uitspraak ieder voor zich bekijken
, en dat die gaat over het
moment van terugbetalen, niet over wie de schade uiteindelijk
draagt.
Zo werkt de truc met je
bankpas
De computerstem is met AI gemaakt. “Ze hadden tientallen
verschillende geluidsfragmenten gemaakt met verschillende stemmen van
banken, bedrijven en scenario’s”, zegt Ruben van Well van het Team
Cybercrime Rotterdam tegen Opgelicht?!.
De app stuurde de gegevens van de NFC-chip van je pas, de chip
waarmee je contactloos betaalt, door naar de telefoon van een pinner.
Die stond op dat moment bij een geldautomaat. De slachtoffers kwamen uit
het hele land, onder wie tientallen twintigers en dertigers.
“Zonder dat slachtoffers het doorhadden, werden duizenden euro’s gepind.”
Banken vergoeden bij bankhelpdeskfraude steeds minder uit coulance,
dus uit eigen beweging. Dat blijkt uit cijfers van de NVB.
In cijfers
- 170 slachtoffers en €380.000 schade in drie weken bij de nieuwe truc
(politie, oktober 2026)
- bijna 5.900 slachtoffers van bankhelpdeskfraude in 2025, met samen
€25,8 miljoen schade (NVB)
- iets meer dan 45 procent van die schade bij particulieren vergoedden
banken in 2025
- in 2021 was dat nog 92 procent (NVB)
Grof nalatig? Daar ligt de
lat hoog
Wil je bank het geld later terughalen, dan sta je niet zwak. Het
Kifid, het klachteninstituut voor financiële diensten, legde dit
voorjaar de lat hoger voor grove nalatigheid bij bankhelpdeskfraude,
meldde Banken.nl op 30 april. Bunq moest een klant €35.367 betalen.
Grof nalatig ben je volgens de commissie van beroep pas als je het
gevaar van bankhelpdeskfraude kende en toch deed wat de oplichter zei.
Niet weten hoe de truc werkt is niet genoeg. Eerder schreef WEL al wanneer
je bank de schade van phishing vergoedt
.
“Je bank vraagt je nooit om een app te downloaden, je bankpas tegen je telefoon te houden of je pincode te geven.”
Dat zegt Van Well in het persbericht van de politie. Krijg je zo’n
verzoek, hang dan op en bel je bank zelf.
Opgelicht? Zo vraag je je
geld terug
- Bel meteen je bank. Gebruik het nummer op je pas of
op de site van je bank, laat je pas blokkeren en geef aan welke opnames
je niet zelf deed. De terugbetaalplicht geldt als je zonder onnodige
vertraging meldt.
- Vraag schriftelijk om terugbetaling. Verwijs naar
de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, zaak C-70/25. De bank
moet uiterlijk aan het eind van de volgende werkdag betalen.
- Doe aangifte bij de politie. Bewaar het nummer dat
belde, de naam van de app en alle berichten.
- Weigert de bank, dien dan een klacht in. Doorloop
eerst de klachtenprocedure van je bank. Helpt dat niet, dan kun je naar
het Kifid.
Meer weten?