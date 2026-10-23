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Verstappen tempert na twee zeges verwachtingen voor GP in VS

Sport
door anp
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AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft de verwachtingen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten dit weekend getemperd. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 won de afgelopen twee grands prix, in Maleisië en Singapore. "We hebben twee hele goede weekenden gehad, waar we natuurlijk erg blij mee zijn, maar dat is geen garantie dat de komende races ook zo zullen verlopen", aldus de Limburger in aanloop naar het raceweekend in Austin, Texas.
De Nederlander schreef de grand prix van de VS vorig jaar op zijn naam; in totaal was hij vier keer de beste op het circuit in Texas. Maar een overwinning dit jaar is volgens Verstappen gezien de omstandigheden geen zekerheid. "We hadden twee races in een zeer warme en vochtige omgeving, en het leek erop dat onze motoren het onder die omstandigheden erg goed deden. Nu hebben we natuurlijk een zeer droge race. Veel factoren spelen een rol", aldus Verstappen op een persconferentie.
"We bekijken het stap voor stap, we dromen niet te veel en blijven in het nu. We weten dat we nog veel aan de auto willen verbeteren, dingen die we dit jaar natuurlijk niet meer kunnen veranderen, maar hopelijk wel volgend jaar", keek hij vooruit.
Langere samenwerking
Verstappen uitte zich verder positief over een langere samenwerking met zijn teambaas Laurent Mekies bij Red Bull. De Fransman verlengde zijn contract vorige week tot en met 2031. "Dat is geweldig nieuws, ik denk voor iedereen. Hij verdient het volledig. Het is hard werken geweest en soms was het niet makkelijk. Ook voor hem niet. Maar hij is een goede leider en de sfeer in het team is ook geweldig."
De eerste vrije training op het Circuit of the Americas staat vrijdagavond om 19.30 uur (Nederlandse tijd) gepland.
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