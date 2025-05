Wielrenner Ewan (30) beëindigt carrière per direct

BRISBANE (ANP) - De Australische sprinter Caleb Ewan stopt per direct met wielrennen. De 30-jarige renner van Ineos Grenadiers was na moeilijke jaren dit seizoen weer beter in vorm, maar zijn zeges gaven hem niet meer het gevoel van eerder. Daarom heeft hij besloten te stoppen, laat hij weten via zijn ploeg.

"De afgelopen jaren waren niet makkelijk, maar in 2025 vond ik weer iets van mezelf terug. Niet alleen mijn benen, maar ook mijn vertrouwen. Ik won weer. Maar zelfs toen ik als eerste over de finish kwam, vervaagde dat gevoel - waar je jarenlang naar snakt - sneller dan vroeger. De afgelopen twee seizoenen, vooral de tweede helft van 2024, hebben mijn kijk op de sport flink beïnvloed. Ik ben blij dat ik door die periode niet mijn carrière heb beëindigd en ik ben trots op wat ik heb bereikt in een korte maar succesvolle tijd bij Ineos Grenadiers", aldus Ewan.