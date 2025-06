Koning, Maxima en Alexia eten kapsalon in Rotterdam

Eerder deze week pakten Maxima en Willem-Alexander Donald Trump nog in ten behoeve van de wereldvrede, vrijdagavond sloten totaal onverwacht koning Willem-Alexander, Máxima en Alexia aan in de rij bij de drukke shoarmazaak in de Witte de Withstraat, meldt AD. „Ondanks de drukte heeft hij netjes gewacht. Wat eigenlijk best gek is: hij is gewoon de koning van het land.”

Bezoekers en personeel van Jaffa Shoarma in Rotterdam keken vrijdagavond rond kwart over negen verbaasd op. Opeens stond uitgerekend koning Willem-Alexander in de zaak om een kapsalon te bestellen. Met een blauw petje op, in vrijetijdskleding, stapte hij binnen in de zaak aan de populaire Witte de Withstraat, die op dat moment vol uitgaanspubliek en studenten zat. Hij was niet alleen: Maxima en Alexia hadden kennelijk ook trek.

Eigenaar Yakup Gunbulut: „Hij wilde de authentieke, originele kapsalon waar wij bekend om staan. Met een colaatje erbij.”

Op beelden op sociale media is te zien dat de koning vervolgens geanimeerd zit te praten in de stampvolle horecagelegenheid.