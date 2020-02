Dit kan echt: laad je telefoon op met water

Het zal misschien niet vaak voorkomen, maar stel dat je ergens diep in de bergen bent, je telefoon is bijna leeg en er is geen stopcontact in de buurt, maar wel een klaterend bergbeekje, dan is er een oplossing: de WaterLily. Daarmee kun je je smartphone opladen door waterkracht te gebruiken.

Veel mensen die lange tijd zonder stroom zitten, gebruiken zonnepanelen, maar de zon schijnt natuurlijk niet altijd, dan kan dit apparaatje uitkomst bieden. Het is een soort turbine die wordt aangedreven door wind of waterkracht. Je kunt het ding het beste aan een powerbank hangen, zodat er zo min mogelijk energie verloren gaat.

De WaterLily kan ook handig zijn voor mensen die in afgelegen gebieden wonen waar niet altijd stroom is. Klein nadeel: het apparaat weegt anderhalve kilo en kost 150 euro, maar dan heb je wel altijd je eigen stroomvoorziening bij je.