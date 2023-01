Veel mensen maken deze fout bij het dweilen

Veel mensen scheppen er een heimelijk genoegen in om de vloer lekker in het sop te zetten en alles schoon te boenen terwijl je jezelf in een hoekje van de kamer dwingt. Het lijkt zo simpel: een sopje van water en schoonmaakmiddelen... maar let je wel op de temperatuur?

Je zou denken dat je moet dweilen met warm of heet water, maar daar gaat het dus mis bij veel noeste amateurschoonmakers. Er ontstaan dan strepen en de vloer wordt plakkerig na het opdrogen. Dweil dus met koud water en een klein beetje allesreiniger, legt Anoesjka Imambaks van huishoudservice 'Maid at Home' uit aan RTL Nieuws.

“De meest gemaakte fout tijdens het schoonmaken is het dweilen met warm water. Wanneer het water warm is, verdampt het sneller en blijven de zeepresten van het schoonmaakmiddel achter op de vloer. Deze resten zorgen ervoor dat er strepen op de vloer komen en de vloer gaat plakken”, aldus de professionele schoonmaker Imambaks.