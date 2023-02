Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

In dat kastje boven de wastafel belandt van alles: van deodorant tot haarborstel en van pleisters tot shampoo. Maar je kunt beter nog eens goed kijken of alles wat er ligt daar wel thuishoort. Want deze vijf dingen kun je écht beter niet in de badkamer bewaren, omdat ze slecht tegen vocht kunnen.

Medicijnen

Zelfs een paracetamolletje bewaar je het beste op een droge en donkere plek. Medicijnen reageren slecht op vocht. Ze kunnen daardoor zelfs hun werking verliezen. En de badkamer is natuurlijk de vochtigste plek in huis. Parfum

Parfum verliest zijn geur door een vochtige omgeving. Ook is het beter om het gekoeld te bewaren. De beste plek voor je favoriete geurtje is eigenlijk de koelkast. Make-up

Ook make-up houdt niet van vocht. Het kan gaan schiften door de warme vochtigheid van de badkamer. Ook daarvoor zoek je dus beter een droger plekje. Sieraden en scheermesjes

Sieraden en scheermesjes krijgen weer last van een ander euvel als er te veel vocht bij komt: ze kunnen gaan roesten. En ook gouden en zilveren sieraden liggen liever op een droge plek. Elektronica

Je elektrische tandenborstel overleeft het misschien nog wel in de badkamer, maar verder houd je elektronica het liefst zo ver mogelijk van al het vocht vandaan.