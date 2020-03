Het verband tussen konijnen, Prozac en het vrouwelijk orgasme

Waarom bestaat het vrouwelijk orgasme? Biologisch heeft het geen nut. Het geeft plezier, maar de natuur is niet uit op plezier. De natuur kiest voor functies die nut hebben voor de voortplanting, niet voor het bevorderen van geluk. Het is een raadsel dat de wetenschap al lang bezig houdt. Er lijkt nu een mogelijk antwoorddat is gevonden dankzij konijnen en prozac.

Wetenschappers hebben bedacht dat het vrouwelijk orgasme zijn evolutionaire wortels zou kunnen hebben in een reflex die verband houdt met het vrijkomen van eieren tijdens seks. Bij veel diersoorten bestaat zo’n reflex: als ze seks hebben komen eieren vrij. Een van die dieren bij wie dat zo werkt zijn konijnen.

Bij mensen vindt de ovulatie plaats los van seks. Maar het orgasme zou een overblijfsel kunnen zijn van de reflex die zorgt dat eitjes vrijkomen. Een experiment met konijnen ondersteunt die theorie.

“We weten dat er een reflex is bij konijnen, maar de vraag is: kan dit dezelfde zijn die de functie bij mensen heeft verloren?” zegt Dr. Mihaela Pavličev een onderzoeker aan de Universiteit van Cincinnati tegen The Guardian.

Om de vraag te onderzoeken gaf het team 12 vrouwelijke konijnen een tweeweekse dosis Prozac — een antidepressivum waarvan bekend is dat het de mogelijkheid van vrouwen tot een orgasme vermindert — en keek naar het aantal eieren dat vrijkwam nadat de dieren seks hadden gehad met een mannelijk konijn (genaamd Frank).

De resultaten, gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences , toonden aan dat konijnen die de antidepressiva kregen 30% minder eieren loslieten dan negen konijnen die geen Prozac kregen, maar ook seks hadden met Frank. Er lijkt dus een verband: geen orgasme, dan ook geen eieren.

Het team zei dat de resultaten overeenkwamen met hun theorie dat konijnen iets moesten ervaren dat leek op een orgasme om te ovuleren, maar het niet is bekend of de dieren seksueel genot kennen.