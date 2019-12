Superster staat op punt van ontploffen: spectaculair fenomeen zelfs bij daglicht te zien

Het kan nog vele jaren duren, maar ook morgen gebeuren: de ontploffing van superreus Betelgeuze. Deze grote ster bevindt zich op 600 lichtjaar van de aarde, maar de supernova, zoals een ontploffende ster wordt genoemd, zou zelfs bij daglicht hier nog te zien zijn.

De energie van Betelgeuze raakt op. Daardoor stroomt een deel van zijn eigen massa naar de sterkern. Die wordt daardoor steeds zwaarder en zal uiteindelijk onder zijn eigen gewicht bezwijken met een enorme explosie tot gevolg. Vermoedelijk is de supernova goed te zien vanaf de aarde.

De grote vraag is echter wanneer het gaat gebeuren. Onlangs ontdekten astronomen dat Betelgeuze in de afgelopen weken een stuk minder helder is geworden. Dat duidt erop dat de energie bijna op is. Toch houden de wetenschappers een slag om de arm. Het is namelijk vaker gebeurd dat de ster tijdelijk minder helder was.

Onduidelijk is dus of de huidige afname van de helderheid erop wijst dat de supernova aanstaande is of dat de ster binnenkort weer helderder wordt en het nog vele jaren duurt.