Hubble maakt spectaculaire foto van reusachtig sterrenstelsel

Op 230 miljoen lichtjaar van de aarde bevindt zich een indrukwekkend sterrenstelsel. UGC 2885, zoals het spiraalstelsel heet, is met een diameter van 500.000 lichtjaar vier keer zo groot als ons Melkwegstelsel en bovendien tien keer zo zwaar. Daarover schrijft de Volkskrant.

De Leidse astronoom Benne Holwerda, die nu in de VS werkt, liet de Hubble Space Telescope het spectaculaire sterrenstelsel vastleggen. Je zou de indrukwekkende afbeelding kunnen beschouwen als de eerste verjaardagsfoto van de Hubble. De ruimtetelescoop werd in april 1990 gelanceerd.

Een verklaring voor de monsterlijke omvang van UGC 2885 is dat er geen sterrenstelsels direct in de buurt liggen. Het kon wellicht heel geleidelijk groeien door rustig gas uit de omgeving op te zuigen. Het sterrenstelsel bevat, net als de onze, grote hoeveelheden donkere materie. Deze materie geeft geen licht, maar oefent wel zwaartekracht uit.

De nieuwe James Webb Telescope die in 2021 wordt gelanceerd moet nog duidelijkere beelden opleveren van dit mysterieuze sterrenstelsel.