Britse astronaut: “Aliens bestaan en mogelijk leven ze al tussen ons op aarde”

“Aliens bestaan, dat is zeker, en mogelijk leven ze al tussen ons op aarde, maar hebben we dat nog niet gemerkt.” Dat zegt Helen Sharman, de eerste Britse persoon in de ruimte.

In 1991 bracht ze een bezoek aan ruimtestation Mir. Ze deed er acht dagen lang onderzoek en was toen pas 27. Daarmee was de chemicus tevens een van de jongsten in de ruimte ooit.

Aan The Observer vertelt ze: “Je kunt er niet om heen dat er aliens bestaan. Er zijn vele miljarden sterren in het universum. Het kan niet anders dan dat daar verschillende levensvormen zijn,” aldus de slimme astronaute. “Zien ze eruit als jij en ik, gemaakt van koolstof en stikstof? Misschien niet.” Sharman gaat nog een stap verder. “Het is heel goed mogelijk dat ze hier al zijn, maar dat we ze simpelweg niet kunnen zien.”

Ze is niet de enige expert die gelooft dat aliens bestaan. Een voormalige topman van het Pentagon die een geheim overheidsprogramma leidde waarin ufo’s werden onderzocht, zei in 2017 al tegen CNN: “Ik geloof dat er bewijs is dat aliens de aarde al hebben bereikt.”

Daar tegenover staat dat NASA al decennia lang Mars en andere planeten afspeurt op zoek naar ook maar het kleinste levende organisme. Tot nu toe zonder resultaat.