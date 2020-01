Hoe suiker je slaap verpest

Suiker is slecht; suiker is slecht; suiker is de duivel. We weten het allemaal, maar we veranderen (gemiddeld) nog weinig aan ons eetgedrag. Want suiker maakt dingen ook lekker. En bovendien is het verslavend.

Te veel suiker kan leiden tot gewichtstoename, veroorzaakt tandbederf en verhoogt het risico op diabetes. Maar het heeft ook een ander effect – het knoeit met je slaap, op zo’n manier dat je slechte slaap vervolgens veroorzaakt dat je verlangt naar meer suiker.

Een onderzoek uit 2016 wees uit dat mensen met een hoog suikergehalte vaak minder diep slapen en ‘s nachts rustelozer zijn, schrijft de Guardian.

Volgens dr. Michael Breus – bekend als “de slaaparts” – een Amerikaanse klinische psycholoog die gespecialiseerd is in slaapstoornissen, leidt te veel suiker tot een neiging om ‘s avonds nog iets lekkers zoets te nemen, omdat je bloedsuikerspiegel daar om vraagt. Laat eten beïnvloedt de slaap nadelig en je verstoorde slaap zal op zijn beurt de volgende dag een nog groter verlangen naar suiker veroorzaken. De vicieuze cirkel is voltooid. Een permanente slaapstoornis geboren.

“Laat in op de avond suiker eten, stimuleert je te veel. Het geeft je energie en maakt je klaar voor iets te gaan doen, maar dat is niet wat we ‘s nachts proberen te doen.”

“Suiker verbruikt veel magnesium, dat je nodig hebt om te slapen”, zegt de voedingsdeskundige Charlotte Watts , auteur van Good Mood Food en The De-Stress Effect. Ze wijst erop dat je vooral ‘s avonds chocolade, cafeïne en andere stimulerende middelen moet vermijden.

De vuistregel is dat je niet moet eten in de twee uur voordat je gaat slapen.