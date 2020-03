Groeiende twijfels rond Rutte’s ‘groepsimmuniteit’: hoeveel mensen zullen sterven?

“In theorie klopt het. In de praktijk kost het je eerst honderdduizenden levens en een gecrashte gezondheidszorg,” zegt een Belgische epidemioloog over groepsimmuniteit.

Premier Rutte vertelde het volk maandag dat een van de speerpunten van de Nederlandse aanpak bestaat uit het streven naar ‘groepsimmuniteit’ Als heel veel Nederlanders de ziekte eenmaal onder de leden hebben, dan zijn de zwakken en vatbaren beter beschermd.

Vandaar dat de Nederlandse aanpak minder streng is dan die van veel andere landen. We mogen minder interactie hebben met elkaar, maar er is geen lockdown.

Er komt uit binnen- en buitenland twijfel over de aanpak.

Eerst de cijfers. Minstens 60 procent moet besmet zijn voor groepsimmumiteit een feit is. Dat zijn 10.000.000 landgenoten.

Het FD is optimistischer: Stel, 50-60% van de bevolking raakt besmet en — uitgaande van de huidige schattingen van de dodelijkheid van het virus — tussen de 0,3% en 1% van hen komt te overlijden. Dan zullen grofweg tussen de 25.000 en 100.000 mensen sterven.

Als de mortaliteit 2 procent is, waar de WHO van uitgaat, dan zijn het er 200.000. Best veel.

En om dat te bereiken zonder de ziekenhuizen te ontwrichten is veel meer tijd nodig dan een paar weken. Een Brits overheidsdocument, opgesteld door het Britse RIVM, Public Health England, en in het bezit van dagblad The Guardian, gaat daar ook van uit: de crisis zal gemakkelijk nog een jaar aanhouden, tot in het voorjaar van 2021 aan toe.

Het gezaghebbende MIT zegt dat groepsimmuniteit nauwelijks te combineren is met een geordende stroom mensen naar het ziekenhuis. Als je met enig tempo immuniteit wilt opbouwen heb je een hoop besmettingen nodig en dus ook heel veel zieken.

“Als je niet een onbeheerste stroom zieken wilt, moet je door sociale isolatie het aantal besmettingen proberen te beperken. Maar dan bereik je geen groepsimmuniteit.” Het is het een of het ander, zegt het MIT. En niet, wat Rutte zegt/denkt/hoopt allebei tegelijk.

Deskundigen, ook in Nederland, denken eerder aan jaren dan aan 6 april, schrijft De Volkskrant. ‘Preventieve maatregelen zoals een ban op handen schudden en thuiswerken bij verkoudheid zijn misschien nog enkele jaren nodig, voordat het virus eindelijk onder controle is.’

Overigens is het bij dit nieuwe coronavirus wel de vraag hoelang de immuniteit van mensen die infectie hebben doorgemaakt in stand blijft. Van andere, milde coronavirussen die verkoudheid veroorzaken is bekend dat mensen na ongeveer een jaar toch weer bevattelijk zijn voor de infectie.

Tenzij er een vaccin is….