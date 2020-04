Topwetenschapper: “We hebben mogelijk medicijn tegen Covid-19”

Er is een Amerikaanse topwetenschapper, die beweert mogelijk een medicijn tegen het coronavirus te hebben gevonden. Zijn onderzoeksteam werkt aan een middel dat voortbouwt op vijf antilichamen die destijds ook hielpen tegen SARS.

“We hebben ze verder ontwikkeld in ons laboratorium en ze blijken nu ook het SARS-CoV-2-virus op erg krachtige wijze te blokkeren en af te stoppen,” aldus Jacob Glanville, bekend van de documentairereeks Pandemic op Netflix.

Het grote voordeel is dat testprocedures gedeeltelijk kunnen worden overgeslagen, omdat ze in 2002 al voor SARS zijn uitgevoerd. “We kunnen meeliften op twee jaar onderzoek”, aldus de top-arts. Aan het eind van de zomer zouden daarom al klinische tests op mensen kunnen worden gedaan. In het gunstigste geval zou het middel in september op beperkte schaal kunnen worden ingezet.

Het medicijn werkt bij coronapatiënten al binnen enkele minuten. “Het is een soort van kortetermijnvaccin, maar dan een dat wel meteen werkt”, vertelt Glanville, die in San Francisco zijn eigen bedrijf Distributed Bio heeft. “Het effect van een vaccin zien we normaal pas na zes tot acht weken, terwijl dit al binnen twintig minuten werkt. Je kan het een patiënt die besmet is met Covid-19 toedienen en na twintig minuten zit zijn of haar lichaam helemaal vol met de bewuste antilichamen.” Het vaccin zal echter maar acht tot tien weken bescherming bieden.