“Er is geen enkele garantie dat er een vaccin komt”

De halve wetenschappelijke wereld zit achter een vaccin aan dat beschermt tegen het coronavirus. We gaan er van uit dat de speurtocht resultaat heeft. Maar staat dat vast? Viroloog Marc van Ranst (de Belgische Van Dissel) legt De Morgen uit dat dat allerminst vaststaat.

Hij noemt twee overtuigende voorbeelden. Allereerst HIV. Al veertig jaar wordt gezocht naar een vaccin. Helemaal vruchteloos is die speurtocht niet gebleven, maar een vaccin dat beschermd tegen HIV is er niet.

En dan het ‘gewone’ griepvirus. Daar is een soort vaccin tegen, maar het werkt niet altijd en het werkt vooral slechter bij oudere mensen, terwijl die aan griep kunnen sterven. Een farmabedrijf dat een echt griepvaccin zou ontwikkelen zou buitengewoon veel geld verdienen. Maar het is er niet.

Van Ranst: “We gaan er allemaal van uit dat er binnen afzienbare tijd een vaccin is, maar dat is allerminst zeker. Er is geen enkele garantie dat het er komt.”