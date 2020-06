Wetenschappers staan voor raadsel: Zwart gat botst met iets ‘dat eigenlijk niet kan bestaan’

Astronomen hebben een spannende ontdekking gedaan: ze zagen hoe een zwart gat botste met een ding dat eigenlijk niet kan bestaan.

Zowel de zwaartekrachtgolfdetector Ligo in de Verenigde Staten als de Virgo in Italië namen op 14 augustus door de natrilling van ruimte en tijd een botsing van een zwart gat met een onbekend, kleiner iets waar, zo staat beschreven in vakblad The Astrophysical Journal Letters.

Wetenschappers speculeren volop over wat het zou kunnen zijn. Het ding moet in ieder geval 2,5 keer zo zwaar zijn als de zon. Daarmee is het officieel te zwaar om een neutronenster te zijn, maar ook weer te licht voor een zwart gat.

“Toch zal het uiteindelijk wel één van die twee zijn,” zegt astronoom en co-auteur Samaya Nissanke (Universiteit van Amsterdam) nuchter. Het zou betekenen dat neutronensterren toch anders in elkaar zitten dan gedacht of dat het een bijzonder zwart gat is. Een zwart gat ontstaat namelijk door het sterven van een zware ster en wordt dan minimaal vijf zonmassa’s zwaar.

Mogelijk zou het kunnen gaan om twee neutronensterren die samensmelten tot een zwart gat. Er zijn echter ook andere opties. Zo wordt in vakliteratuur gerept van sterren gemaakt van mysterieuze, donkere materie en doorzichtige bosonensterren, die voor ons onzichtbaar zijn.

