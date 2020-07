Epidemioloog Oxford: “Coronavirus sluimerde al jaren over de hele wereld”

Er zijn aanwijzingen dat Covid-19 niet op de bewuste dierenmarkt in het Chinese Wuhan is ontstaan, maar al jaren op verschillende plekken op de wereld lag te sluimeren.

Dat zegt epidemioloog Tom Jefferson van de universiteit van Oxford in The Telegraph. Zijn bewering komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorige week werd bekend dat Spaanse virologen sporen van het coronavirus vonden in stalen afvalwater uit maart vorig jaar. In Brazilië zijn er sporen gevonden in november en in Italië in december. Zo zijn er meer geïsoleerde plaatsen waar het virus plots opdook. “Ik denk dat het virus al over de hele wereld verspreid was voor het uitbrak”, aldus Jefferson. “Het gaat vermoedelijk om een sluimerend virus dat onder de juiste omstandigheden wakker is geworden.”

Volgens Jefferson is er iets dat het virus activeert. Zo vermoedt hij dat riolen en gedeelde toiletten een rol spelen. “Er zijn al aanwijzingen dat er op heel wat plaatsen hoge concentraties van het virus in de riolen zitten. Ook is er steeds meer bewijs dat het via de uitwerpselen overgedragen kan worden. Er is een hoge concentratie waar het rioolwater vier graden is, wat op een ideale omgeving kan wijzen. Dat is ook de temperatuur die je in heel wat vleesverwerkende bedrijven hebt.”