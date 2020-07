‘Duidelijk’ verband tussen porno kijken en erectiestoornissen

Hoe meer porno er door mannen wordt gekeken, des te meer blauwe pillen er nodig zijn om de porno-kijkende man tot opwinding te krijgen.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grote studie van onder meer de UAntwerpen en het UZA. Ook opmerkelijk: 35 procent van de ondervraagden vindt porno fijner dan echte seks, schrijft ‘De Morgen’.

Bijna één op de vijf mannen jonger dan 35 geeft aan in zekere mate erectieproblemen te hebben tijdens seks met een partner. Bij de mannen in dezelfde groep die ruim 300 minuten of vijf uur per week naar porno kijken, loopt dat zelfs op tot 30 procent. “Dat is meer dan we hadden verwacht”, zegt uroloog Gunter De Win (UZAntwerpen). “Bij diegenen die minder dan 60 minuten per week kijken is dit amper 10 procent.”

Ondanks dat: er wordt steeds meer naar porno gekeken