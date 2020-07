Wetenschappers hebben 100 miljoen jaar oude microben weer tot leven gewekt

Microben zaten meer dan 100 miljoen jaar opgesloten onder de zeebodem. De ‘slapende’ organismen leken in een levenloze omgeving gevangen te zitten. Toch is het wetenschappers gelukt om ze ‘wakker te maken’.

Een team van Japanse en Amerikaanse wetenschappers wilde weten of het microscopisch kleine leven vrijwel zonder voedsel kon overleven in de barre omstandigheden onder de zeebodem van de Grote Oceaan. Het antwoord is: ja. Met het juiste voedsel en een beetje extra zuurstof werden de microben weer tot leven gewekt.

Dat is indrukwekkend: de druk van het water op de zeebodem is immens. Daarnaast is er een gebrek aan zuurstof en zijn er nauwelijks voedingsstoffen. “We wisten dat er leven was in de diep gelegen sedimenten bij de continenten waar er veel organisch materiaal ligt,” zegt microbioloog Steven D’Hondt van de universiteit van Rhode Island. “Maar we hebben ontdekt dat er ook leven is op nog veel grotere diepte in de rotsachtige bodem.”

Vermenigvuldigen

De microben zijn aangetroffen op 75 meter onder de zeebodem dus bijna 6 kilometer onder het oceaanoppervlak. De oude microben kregen zuurstof en stikstof en koolstof-substraten. Daarna werden de flesjes waar ze in zaten, dichtgedaan en na respectievelijk 21 dagen, 6 weken of 18 maanden weer geopend. Zelfs in de oudste sedimenten kwam 99 procent van de microben weer tot leven.

“Het laat zien dat er geen limieten zijn aan het leven in de oude sedimenten van ‘s werelds oceanen,” zegt D’Hondt. “Zelfs in het oudste sediment waarin het minste voedsel zit, zijn er nog levende organismen. En die kunnen ontwaken, groeien en zich vermenigvuldigen.”