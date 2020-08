Heelal zit vol verborgen weesplaneten. Binnenkort kunnen we ze misschien zien

Vermoedelijk bevinden zich in de Melkweg vele weesplaneten, die we nog nooit hebben gezien. Deze planeten, die niet verbonden zijn aan een ster, worden mogelijk binnenkort wél zichtbaar.

In ons Melkwegstelsel draaien alle planeten rond de zon. Weesplaneten daarentegen bewegen helemaal los door de ruimte, nergens toe behorend. Ze zweven eenzaam rond in de duisternis van het heelal. Ze bevinden zich vaak zo ver van een ster dat ze heel moeilijk te zien zijn. “Het universum kan bomvol weesplaneten zitten en we zouden het niet eens weten,” zegt astronoom Scott Gaudi van Ohio State University (OSU) tegen Science Alert.

Maar deze solitaire planeten zijn straks niet langer in staat om zich voor ons te verbergen. Binnen een paar jaar lanceert Nasa de Nancy Graham Roman-ruimtetelescoop, een nieuw 4 miljard dollar kostend observatorium met een honderd keer beter zicht dan de Hubble. “Deze telescoop geeft ons een inkijkje in die werelden dat we anders niet zouden hebben. Er zijn al meerdere weesplaneten ontdekt, maar de Roman biedt ons de kans om een compleet beeld te krijgen. Dit is grensverleggend,” aldus onderzoeksleider Samson Johnson.

Hoewel we nog weinig weten over het ontstaan van weesplaneten vermoeden wetenschappers dat ze mogelijk worden gevormd in de gasachtige schijven rond sterren, voordat ze door zwaartekracht vanuit hun sterrenstelsel de ruimte in worden geslingerd. Alternatieve theorie is dat ze ontstaan als een wolk van gas en stof ineenstort. Maar in plaats van een ster vormt zich dan een geïsoleerde planeet met weinig massa.

In deze video wordt uitgelegd hoe de nieuwe ruimtetelescoop de weesplaneten kan waarnemen.