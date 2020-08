Chinees onderzoek: ‘Vier selfies volstaan om hartziekte op te sporen’

Je gezicht, en veranderingen daarin, laten veel zien over je gezondheid. Een nieuw computeralgoritme kan op basis van vier foto’s van iemands gezicht vaststellen of die persoon een hartziekte heeft. Dat blijkt uit een studie van Chinese onderzoekers, die deze week is gepubliceerd in het European Heart Journal. Knack Datanieuws schrijft daarover.

De applicatie werkt nog niet feilloos en wordt verder ontwikkeld. ‘Ons uiteindelijke doel is om een zelf-rapporterende applicatie te ontwikkelen voor groepen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. We kunnen de situatie van deze mensen dan al beoordelen voordat ze een kliniek bezoeken’, zegt Zhe Zheng, de leider van het onderzoek en onderdirecteur van het Nationaal Centrum voor Cardiovasculaire ziekten van het Fuwai-ziekenhuis in Peking.