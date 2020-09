Pas op voor corona in de lift: aerosolen blijven zeker 10 minuten hangen

Virusdeeltjes kunnen 10 tot 20 minuten in een lift blijven rondzweven, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Ze adviseren om praten en hoesten in de lift te vermijden.

Als iemand die corona onder de leden heeft, kucht of praat in een lift dan kunnen aerosolen tot wel 20 minuten blijven hangen, een half uur als de liftdeuren gesloten blijven. Dat toonden de onderzoekers aan door hoesten na te bootsen in een lift. Een laser liet vervolgens de aerosolen oplichten, zodat ze konden worden geteld.

Eén enkele hoest kan een paar miljoen druppeltjes produceren, luid praten levert enkele honderdduizenden druppeltjes per minuut op. Je kunt dus duizenden virusdeeltjes binnenkrijgen als je direct na een besmet persoon de lift in stapt.

Of je er daadwerkelijk ziek van kunt worden is niet duidelijk. Mogelijk leidt deze manier van overdracht tot mildere symptomen dan direct contact met het virus. Maar voor de zekerheid adviseren de onderzoekers de liftdeuren langer open te laten, een mondkapje te dragen en kuchen en praten in de lift te vermijden.