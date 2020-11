Waarom de Chinese maanlanding zo belangrijk is

China gaat naar de maan om gesteente en bodemmonsters te verzamelen. De missie is de eerste in veertig jaar tijd. De missie moet een maankolonie een stap dichterbij brengen, durven de Chinezen zelfs te stellen.

Ze willen uiteindelijk een internationaal onderzoeksstation op de maan oprichten dat moet uitmonden in een menselijke kolonie. En dat allemaal binnen tien jaar. Maar eerst terug naar de maanmissie. Als het lukt, is China pas het derde land dat materiaal van de maan mee naar huis weet te brengen. De NASA ging hen voor met de Apollo en Rusland wist in 1976 nog met robotlander Luna maanmonsters te verzamelen.

Na de ontdekking van bevroren water op de maan is de belangstelling voor een bezoekje weer toegenomen. Wat de missie van China bovendien interessant maakt is dat hun Chang’e 5 in een veel jonger gebied van de maan landt. Eerdere missies zetten voet aan de grond op een stuk dat meer dan 3 miljard jaar oud was. De Chinezen gaan land verkennen dat maar 1,2 miljard jaar oud is.

De nieuwe monsters helpen hopelijk om de leeftijd van geologische oppervlakken van planeten, manen en asteroïden in het zonnestelsel te schatten. Wetenschappers hopen ook meer te weten te komen over hoe een deel van de maan drie miljard jaar na de vorming ervan nog steeds gesmolten was.