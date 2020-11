Studie: Zoveel moet je bewegen om een hele dag zitten goed te maken

De hele dag zitten we, lekker op een bureaustoel aan het werk of onderuitgezakt voor de tv. Zitten is nu eenmaal fijner dan staan. Maar gezond is het niet. Daarom moeten we op gezette tijden in beweging komen. Maar wanneer beweeg je genoeg om die hele dag op een stoel te compenseren?

Goed nieuws: 30 tot 40 minuten per dag matig tot intensieve fysieke activiteit is voldoende om 10 uur stil zitten goed te maken. En iedere hoeveelheid beweging helpt al een beetje. De bevindingen zijn gebaseerd op een meta-analyse van negen eerdere studies waarbij in totaal meer dan 44.000 mensen uit vier landen een bewegingstracker droegen.

Uit de analyse blijkt dat de kans op overlijden toeneemt bij mensen met een sedentaire leefstijl naar mate de hoeveelheid lichaamsbeweging afneemt. “Als mensen die veel zitten dagelijks 30 tot 40 minuten matig tot intensief bewegen is de sterftekans niet groter dan bij mensen die minder lang zitten,” schrijven de onderzoekers in hun rapport.

Dus elke dag een eindje fietsen, stevig doorwandelen of lekker sporten is genoeg om al dat zitten te compenseren.