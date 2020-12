Moeten we ons zorgen maken over de Britse mutatie van het coronavirus?

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken, zo is bevestigd door Britse autoriteiten. Moeten we ons zorgen maken over de mutatie?

Vooropgesteld: een virus muteert en verandert altijd. Dat klinkt enger dan het is, schrijft BBC News. Er is nog geen bewijs dat de nieuwe coronavariant besmettelijker is, mensen zieker maakt of dat het vaccin er niet tegen werkt.

Maar er zijn twee redenen waarom wetenschappers waakzaam zijn. Ten eerste omdat het aantal coronabesmettingen groter is op plekken waar de mutatie actief is. Al kan dat ook toeval zijn. Experimenten in het lab moeten uitwijzen of het virus echt besmettelijker is geworden.

Tweede punt van zorg is het hoge aantal mutaties van het virus. “Deze variant heeft een verrassend groot aantal mutaties, meer dan je zou verwachten, en sommigen zien er interessant uit,” aldus professor Nick Loman van het COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium. “Het ziet eruit en het ruikt als een belangrijke adaptatie.”

Maar professor Alan McNally van de universiteit van Birmingham is minder stellig. “We weten dat er een variant is opgedoken, maar we weten nog niets over wat dat biologisch betekent. Het is veel te vroeg om iets te zeggen over hoe belangrijk dit wel of niet is.”