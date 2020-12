Eerste conclusie: virusmutatie is inderdaad veel besmettelijker

Wetenschappers hebben de eerste resultaten binnen van onderzoek naar de coronamutatie in het Verenigd Koninkrijk en het ziet er niet best uit. Coronavariant VOC 202012/01 lijkt 50 tot 74 procent besmettelijker te zijn dan het oorspronkelijke virus.

De Britse epidemioloog en onderzoeksleider Nick Davies verklaart: “Als de huidige trends doorzetten, zou de nieuwe variant midden januari maar liefst 90 procent van de besmettingen kunnen vertegenwoordigen. We schatten dat de transmissiesnelheid van deze variant 50 tot 74 procent hoger ligt dan de bestaande varianten.”

Lichtpuntje: er is geen bewijs gevonden dat door de mutatie meer mensen in het ziekenhuis belanden of overlijden. Maar er moet wel sneller gevaccineerd worden, wil de virusvariant niet voor grote problemen gaan zorgen. “2 miljoen vaccinaties per week zou de druk doen afnemen. 200.000 vaccinaties per week heeft geen grote impact,” aldus Davies, die zegt dat “zonder effectieve maatregelen snelle pieken worden voorspeld en de druk tijdens de eerste zes maanden van 2021 groter kan worden dan in 2020.”