Waarom je beter kunt stoppen met al die groepschats

Vastgeplakt aan je telefoonscherm, omdat WhatsApp maar knipperlichtjes, trillingen of piepjes blijft geven, sinds de lockdown ons sociaal contact drastisch heeft ingeperkt, is de groepschat populairder dan ooit. Maar word je daar wel zo blij van?

Een studie uit september onder meer dan 1300 volwassen Amerikanen toonde aan dat we meer digitale communicatiemiddelen zijn gaan gebruiken sinds het begin van de coronacrisis. Het versturen van tekstberichten, voornamelijk via WhatsApp, is met 43 procent toegenomen.

Direct reageren

Vond je in het begin het heen en weer appen in groepschats nog een leuk alternatief voor echt contact, nu begint na Zoom ook WhatsApp vermoeiend te worden. “Een reden waarom we stress krijgen van al die berichten is de drang om ze direct te lezen en de verwachting van de ander om direct te reageren,” zegt Stanford-psychiater Elias Aboujaoude, die is gespecialiseerd in psychologie en technologie, tegen BBC News. “Niet direct reageren maakt ons angstig. Het geeft ons het gevoel dat we achterlopen en ons niet houden aan een belangrijke regel van online communicatie.”

“En wat nog vervelender is wanneer je achterloopt in een groepschat: er ontstaat een stapel aan ongelezen berichten. Voor je het weet voelt appen met je vrienden net zo hinderlijk en vermoeiend als je werkmail.” Onderzoeker aan Oxford, Bernie Hogan, vult aan: “Het zorgt voor een communicatieschuld waar we tegenop zien en die steeds verder oploopt door de asynchrone berichten.”

Drukte

Vóór de pandemie konden we onze drukke levens opvoeren als excuus waarom we nog niet gereageerd hebben. Als je moe was en geen zin had in sociaal contact, zei je gewoon dat je te druk was. Maar nu onze levens zoveel stiller zijn geworden, is de groepschat een grotere rol gaan spelen in ons leven, met meer mensen, die meer berichten sturen. “Elk groepsgesprek heeft bovendien zijn eigen emotionele lading. Switchen tussen de verschillende typen gesprek kost je energie op intellectueel en psychisch vlak,” aldus Hogan.

Aboujaoude denkt dat we de telefoon gaan herontdekken nu we genoeg krijgen van de groepschats, die toch vaak heel oppervlakkig zijn en meer gericht op grappen dan op serieuze gesprekken. “Telefoongesprekken zijn diepgaander, persoonlijker en je wordt minder afgeleid.”