Als je ziek bent, ruik je anders: honden ingezet om kanker op te sporen

Honden hebben een scherpe neus. Daarom worden ze bijvoorbeeld ingezet om drugs op te sporen of mensen onder puin, maar ze kunnen ook corona ontdekken en zelfs kanker. Onze trouwe viervoeter wordt dan ook steeds vaker gebruikt voor de opsporing van ziektes.

Honden ruiken veel beter dan mensen. Een gemiddelde mens heeft 5 miljoen reukreceptoren in de neus, een hond 220 miljoen. Een hond kan dus veel beter hele subtiele geuren opmerken, die bijvoorbeeld door een ziekte worden verspreid. Wel is het zo dat je een hond maar kunt opleiden om één bepaalde ziekte te herkennen, maar dat doen ze dan ook bijna feilloos.

“Bij onze coronahonden ligt de gemiddelde accuraatheid op 95 procent,” aldus Chris Callewaert, biotechnoloog en onderzoeker aan de UGent, tegen HLN. Maar ze merken veel meer ziektes op. “Even snuffelen aan een geurstaal en ze kunnen een diagnose vellen. Ze merken de geur op van tuberculose, malaria, diabetes, epilepsie, kanker, Parkinson, … en heel wat virale en bacteriële infecties.”

Hoe het kan dat je anders ruikt bij ziekte? “Enerzijds zal je immuunsysteem een versnelling hoger schakelen als je geveld bent door een virus. Anderzijds vinden er biochemische processen plaats in je cellen. Het resultaat is hetzelfde: je lijf produceert geurmoleculen. Bij kanker is er nog een andere uitleg. Dan komen er bacteriën in je bloedbanen terecht, wat uiteindelijk tot een slechtere adem leidt.”

Steeds meer artsen beginnen het nut in te zien van de speurneuzen, zegt Callewaert. “Voor corona, maar ook voor andere doeleinden. Voor kanker, virussen en zelfs tropische ziektes. Ik ben er zeker van: er gaat nog een waaier aan mogelijkheden open.”