1 op de 25 opgenomen Britse coronapatiënten was al gevaccineerd

Als je bent gevaccineerd, ben je nog niet direct beschermd tegen het coronavirus. Dat blijkt ook uit Brits onderzoek waar The Guardian over schrijft: Een op de 25 Britten die sinds december met Covid-19 in het ziekenhuis belandde, had minimaal één dosis van een vaccin ontvangen en werd toch ernstig ziek.

Vermoedelijk raakte de meerderheid van deze groep besmet vlak voor of net na de vaccinatie, nog voor immuniteit zich kon ontwikkelen. Enkelen kregen echter symptomen meer dan twee weken na de eerste dosis, terwijl ze dan in principe beschermd zouden moeten zijn, maar de kans daarop is uiterst klein.

De Britse onderzoeksdata zijn een indicatie dat mensen hun voorzichtigheid laten varen zodra ze een inenting hebben gekregen. Ze nemen ten onrechte aan dat ze direct beschermd zijn, terwijl dat nog tot twee weken duurt plus dat er nog een tweede prik nodig is.

Andere verklaringen zijn dat mensen besmet raakten vlak voor of tijdens de vaccinatie of dat de prik symptomen veroorzaakte bij besmette mensen, die tot dan toe asymptomatisch waren.

De gemiddelde tijd tussen vaccinatie en de eerste symptomen was vijf dagen, wat betekent dat de meesten kort voor of rond de tijd van de vaccinatie besmet raakten. De rest liep Covid-19 op na de vaccinatie, maar voor immuniteit zich kon ontwikkelen.