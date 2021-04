Stress kan juist goed zijn voor je gezondheid

Je denkt dat stress slecht voor je is, niet goed voor je gemoed, je hart en je algehele gezondheid. Maar eigenlijk is dat vooral het probleem: dat je dénkt dat het slecht is.

Meer dan 55 procent van bijna 29.000 ondervraagde Amerikanen zei in 1998 in een grote studie dat ze in de 12 maanden ervoor matig tot veel stress hebben gehad. In het onderzoek werd ook gevraagd in hoeverre ze dachten dat die stress invloed had op hun gezondheid. Bijna 34 procent dacht dat de stress slecht was geweest voor hun gezondheid.

Acht jaar later vergeleken de onderzoekers de antwoorden met nationale sterftecijfers om te zien wie het meest had geleden onder de stress. Zoals verwacht waren er meer mensen overleden van de groep die veel stress rapporteerde dan van de groep die zei weinig stress te hebben.

Maar wat opviel: de verhoogde sterftekans gold alleen voor mensen die geloofden dat stress slecht was voor hun gezondheid. Sterker nog, de kans op vroegtijdig sterven nam met 43 procent toe bij de mensen die een negatieve kijk hadden op stress.

Mensen die evenveel stress rapporteerden, maar dat niet als een probleem zagen, hadden juist de kleinste kans om vroegtijdig te overlijden van alle deelnemers aan het onderzoek, zelfs kleiner dan de mensen die heel weinig stress hadden.

Psycholoog Kelly McGonigal die de studie bespreekt in haar boek, legt uit aan CNN: “Bij een typische stressrespons gaat je hartslag omhoog en trekken de bloedvaten samen.” Het is een reden waarom chronische stress wordt gelinkt aan hart- en vaatziekten. “Maar uit de studie bleek dat de bloedvaten ontspannen blijven als mensen hun stress zagen als behulpzaam in plaats van kwalijk. Hun hart en vaten waren juist veel gezonder. Het zag er meer uit als wat er gebeurt in momenten van plezier en goede moed.”