Al dat handen wassen is waarschijnlijk voor niets geweest

Het hoorde ooit bij de belangrijkste coronamaatregelen, wie had er geen flesje handgel in de tas, maar het is waarschijnlijk voor niets geweest. Met handen wassen voorkom je de overdracht van het coronavirus nauwelijks.

Het RIVM heeft vorige week het officiële advies aangepast als het gaat om de besmettelijkheid van oppervlakken, zoals winkelwagentjes en deurklinken. Ook voor niets gepoetst. Maar dan wordt handen wassen logischerwijs eveneens nutteloos. We raken elkaar immers al meer dan een jaar niet meer aan en via een deurklink krijgen we het niet.

Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, vond een kritische academische analyse, die stelt dat de aanname dat handen wassen beschermt 'nader onderzoek behoeft'. ‘Aangezien er geen overtuigend bewijs is dat dit preventiemiddel effectief is geweest in de sars-cov-2 epidemie.’

Van een Canadese meta-analyse van zeven goede studies vonden er vijf geen bewijs dat handhygiëne een griepbesmetting kan voorkomen en twee vonden bescheiden bewijs.

Ook lieten onderzoekers eens een groep verkouden mensen pokeren met een groep gezonde mensen. De helft van de gezonde groep raakte besmet ongeacht of ze met hun handen aan hun gezicht zaten of niet. Conclusie: het verkoudheidsvirus verspreidde zich via de lucht.

"In de scale of things", concludeert hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim (Radboud UMC) voorzichtig in de Volkskrant, "acht ik het belang van zoveel mogelijk thuisblijven, afstand houden en bij klachten laten testen groter."