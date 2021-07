‘Rutte en De Jonge komen weg met fouten omdat ze witte mannen zijn’

,,We hebben een mannelijke minister-president en een mannelijke minister van volksgezondheid die een grote fout hebben gemaakt door de coronamaatregelen zo snel los te laten. Er is niemand die zegt: ‘die witte mannen ook altijd’.”

De Utrechtse hoogleraar genderstudies Rosemarie Buikema bewijst (In het AD) met actuele voorbeelden hoe witte, mannelijk privilege werkt.

,,Ze kunnen eigenlijk redelijk probleemloos fouten maken zonder dat ze de hele groep waartoe ze behoren meesleuren in de afgrond. Ze krijgen geen seksisme of racisme over zich heen. Waren het Kaag en Ploumen geweest, dan weet ik zeker dat er werd gezegd: ‘Zie je nou wel, die vrouwen kunnen die verantwoordelijkheid helemaal niet aan.’ Maar daarmee worden vrouwen ook teruggedrongen in een passieve rol. En dan de finale van het EK voetbal, waarbij twee zwarte mannen een bal op de paal in plaats van in het doel schieten; onmiddellijk gaat het racisme-principe in werking.”

,,Dat betekent eigenlijk dat je als witte man met heel veel weg komt, je heel veel dingen niet ter discussie hoeft te stellen. Je hoeft niet uit te leggen waarom je met een vrouw trouwt, je hoeft niet uit te leggen waarom je blijft werken als je kinderen krijgt of waarom je dat pak aan hebt. Je hoeft eigenlijk niets uit te leggen. Want jij bent er gewoon sinds mensenheugenis en je bent het prototype van wie zich in de openbare wereld beweegt.”